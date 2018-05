Merendeel van professionele musici kampt met blessures

Muzikanten lopen regelmatig blessures op. Zeventig procent van de professionele musici is jaarlijks twee weken uitgeschakeld.

Volgens Kees Hein Woldendorp, revalidatiearts en promovendus op dit gebied, lopen de klachten uiteen van gehoorschade tot gebitsklachten. 'Als je met 200 kilometer per uur met je handen over de piano heengaat, dan is het juist bijzonder als je geen blessures krijgt.'

Zelfs FC Knudde weet dat een warming-up van belang is Kees Hein Woldendorp - revalidatiearts

Warming-up

Naast een goed voedingspatroon en een goede levensstijl, is het volgens de revalidatiearts van belang dat muzikanten een goede warming-up doen. 'Muzikanten beoefenen topsport. Zelfs FC Knudde weet dat een warming-up van belang is, maar bij muzikanten is dat nog niet altijd doorgedrongen', vertelt Woldendorp.

Thuis doen

Ook het Prins Claus Conservatorium in Stad is voorstander van een warming-up. Maar, een les duurt maar één uur en daardoor is er op school geen tijd voor, vertelt muziekdocent Paul Komen. 'Ik vind het heel belangrijk dat de leerlingen dat thuis doen en niet meteen op volle kracht op bijvoorbeeld de piano spelen.'

Drie r'en

Rust, regelmaat en reinheid, de drie r'en: die raadt Woldendorp muzikanten aan. Maar hij erkent dat het lastig is voor professionele muzikanten, aangezien die overal en nergens moeten optreden. Ook een warming-up zal het probleem niet oplossen, maar de kans op het oplopen van lichamelijke blessures zal dan minder groot zijn, denkt hij.