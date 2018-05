Uitgaven NAM voor aardbevingsgebied richting twee miljard euro

De kosten voor de aanpak van de problemen in het aardbevingsgebied lopen snel verder op. Er is tot nu toe 1,7 miljard uitgegeven door de NAM.

Dat is beduidend meer dan waar aanvankelijk rekening mee was gehouden. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Het geld gaat op aan de uitvoering van het meerjarenprogramma van de NCG. Het wordt besteed aan de versterkingsoperatie, schade-afhandeling, economische maatregelen en het verbeteren van de leefbaarheid.

Huizen opgekocht

In het kwartaalverslag staat verder dat tot nu toe 85 huizen in het aardbevingsgebied zijn opgekocht door de NAM. Daarvan zijn inmiddels zeventien gesloopt. Het gasconcern is er in geslaagd om 32 panden weer te verkopen.

De NCG maakt ook melding van de verlengde proef met het opkopen van woningen van mensen die graag weg willen. Die proefperiode is in februari dit jaar opengesteld en inmiddels alweer gesloten. Er zijn 159 verzoeken gedaan. Daarvan voldoen 66 niet aan de voorwaarden.

Niet genoeg

Er is tien miljoen euro beschikbaar voor het opkopen van huizen in het aardbevingsgebied. Dat is niet genoeg om alle goedgekeurde aanvragen te honoreren.

Bij de eerste proef werd er nog geloot. Dat leverde veel kritiek op. Nu maakt een adviescommissie de selectie. Die bestaat uit burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond, een NCM-makelaar en een expert op het gebied van de Groningse woningmarkt.

