Debacle Helperzoomtunnel zorgt niet voor ringwegvertraging

De planning van de zuidelijke ringweg loopt niet in de soep door het Helperzoomtunneldebacle. (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het niet kunnen plaatsen van de Helperzoomtunnel heeft geen gevolgen voor de algehele planning voor de aanpak van de zuidelijke ringweg.

'Het heeft uiteindelijk geen gevolgen voor de uiteindelijke oplevering van de zuidelijke ringweg', vertrouwde wethouder Paul de Rook (D66) de raadsleden toe tijdens de commissie beheer en verkeer.



De nieuwe zuidelijke ringweg is volgens de huidige planning in 2021 gereed.

Tunnelprobleem



Vorige week woensdag zou de Helperzoomtunnel worden geplaatst. Bij de laatste proef bleek dat de grond anders reageerde dan was verwacht op basis van onderzoeken en berekeningen. De aannemer vond het daarom onverantwoord om de tunnel onder het spoor te plaatsen.

Evaluatie

Wethouder De Rook liet weten dat er woensdag met meerdere partijen is teruggeblikt op de werkzaamheden van de ringweg rondom de zuidelijke ringweg. De Rook heeft ook nog geen sluitend antwoord op de vraag hoe het tunneldebacle heeft kunnen gebeuren.



'Dat wordt op dit moment doorlopen en bekeken. Het is tenslotte ook nog maar een aantal dagen geleden. Wel is het goed dat de aannemer geen risico's heeft genomen.'

Wij zagen al aankomen dat die navigatieroutes niet goed gebruikt konden worden Paul de Rook - Wethouder Groningen

Vastlopend verkeer

Tijdens de ringwegwerkzaamheden liep het verkeer op meerdere plekken in de binnenstad vast. Volgens de wethouder kwam dat vooral doordat automobilisten hun navigatiesysteem hebben gevolgd.

'Vooral op de Griffeweg en de Sontweg liep het vast. We vermoeden dat de mensen massaal gebruik hebben gemaakt van hun navigatie en minder van de omleidingsborden. Wij zagen al aankomen dat die navigatieroutes niet goed gebruikt konden worden.'

Lees ook:

- Op de Helperzoomtunnel rust al 86 jaar geen zegen

- Aannemer over tunneldebacle: onderzoek waarschijnlijk niet diepgaand genoeg

- Verkeer in Stad loopt vast door werkzaamheden zuidelijke ringweg

- Dit moet je weten over het afblazen van het plaatsen van de Helperzoomtunnel