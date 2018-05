Bacuna ruikt aan Oranje: 'Nu sta ik hier en moet ik het laten zien'

Het Nederlands elftal werkt woensdag en donderdag een trainingsstage af op de KNVB Campus en daar sluiten ook enkele spelers van Jong Oranje bij aan. Juninho Bacuna is één van de gelukkigen.

'Het is een beloning voor hoe ik de laatste weken bezig ben', vertelt hij op het trainingscomplex in Zeist. 'Zo'n uitverkiezing is mooi, iets wat je van kleins af aan al wilt. Nu sta ik hier en moet ik het laten zien.'

Trainer overtuigen

De middenvelder van FC Groningen heeft zich voorgenomen om zich tijdens de trainingsstage niet anders te gedragen dan normaal. 'Ik wil juist het spel laten zien dat ik ook de laatste weken heb laten zien. En dan maar zien of ik de trainer kan overtuigen.'

Bacuna erkent dat hij bij 'het grote Oranje' met andere jongens voetbalt dan bij Jong Oranje. 'Hier zijn de leeftijdsverschillen wat groter. Maar dit is gewoon de Nederlandse top, het is toch wat hoger dan bij Jong Oranje.'

'Ik denk niet dat deze trainingsstage iets speciaals oplevert', vervolgt hij. 'Zoals we nu starten, sluit ik straks aan bij Jong Oranje en daarmee hebben we ook gewoon een heel mooi tripje naar Zuid-Amerika voor de boeg', besluit Bacuna.

Oefeninterlands

Donderdag volgt er nog een training. Daarna maakt Ronald Koeman de selectie bekend voor de oefeninterlands van Oranje tegen Slowakije (donderdag 31 mei in Trnava) en Italië (maandag 4 juni in Turijn).

Voor PSV-goalie Jeroen Zoet, die opgroeide in Veendam, is de uitverkiezing in Oranje inmiddels vaste prik. FC Groningen-doelman Sergio Padt zit eveneens bij de voorselectie en hoopt nog steeds op zijn eerste speelminuten tijdens een interland.

'Het zal grotendeels al wel bepaald zijn wie bij de definitieve selectie zit, maar tijdens zo'n training kun je jezelf toch nog even van dichtbij laten zien. We gaan in ieder geval weer ons best doen', aldus Padt.

