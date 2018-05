Hanzehogeschool eert succescoach Taaij met plek op Walk of Fame

Zijn naam is vereeuwigd op het wegdek van het Zernikecomplex met een grote tegel. Lycurgus-coach Arjan Taaij heeft een plekje gekregen op de zogeheten Walk of Fame van de Hanzehogeschool voor zijn bewezen diensten.

'Taaij is natuurlijk een topcoach. Hij heeft Lycurgus drie keer naar het landskampioenschap gebracht en is een hele goede docent (aan de Hanzehogeschool, red.) en daarom is Arjan op de Walk of Fame terechtgekomen', legt de voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool, Henk Pijlman, uit.

'Elke dag overheen fietsen'

Taaij zelf glundert bij de onthulling van zijn tegel. 'Prachtig he? Ja, daar mag ik nu elke dag overheen fietsen, lopen en naar kijken. Nee, zonder gekheid, het is natuurlijk ontzettend leuk dat er waardering is vanuit de werkgever voor de dingen die ik doe.'

'Topsport en studie combineren'

'Arjan coacht ook studenten die op het Instituut voor Sportstudies van de Hanze hun studie volgen. En we proberen het met een topsportregeling ook mogelijk te maken dat mensen topsport en studie kunnen combineren. Wij vinden topsport heel erg belangrijk', aldus Pijlman.

'Uniek binnen Nederlandse grenzen'

'Dat vind ik echt wel iets heel moois aan Groningen en aan de Hanzehogeschool', voegt Taaij toe. 'We zijn best wel onderscheidend in onze filosofie over hoe we topsport en onderwijs willen combineren. Dat is uniek binnen de Nederlandse grenzen. Ik denk dat we daar als Groningers heel trots op mogen zijn.'

Kritische noot

'Misschien als kleine kritische noot, want we kunnen Groningen nog beter positioneren als stad voor topsport en onderwijs. Zo wordt de stad een nóg mooier marketinginstrument dan dat het nu al is', besluit de coach van Lycurgus.