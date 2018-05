Zes schapen gedood: 'Ik ben er vrij zeker van dat het een wolf was'

Boer Arend Krol uit Marum wist woensdagochtend niet wat hij zag tijdens een rondje over zijn land maakte. 'Ik zag her en der ernstig toegetakelde schapen. Vijf waren al dood', zegt de boer.

Een zesde schaap leefde nog, maar moest uiteindelijk door de dierenarts uit zijn lijden worden verlost. De zevende gewonde kwam weg met hechtingen. Dit schaap overleeft het voorval hoogstwaarschijnlijk.

Melding van een wolf

'Ik heb meteen de politie gebeld, want ik dacht: als dit het werk van een hond is, moet je de eigenaar opsporen. De politie vertelde dat ze een melding hadden gekregen dat om tien over acht een wolf was gesignaleerd in De Wilp. Dat ligt hemelsbreed anderhalve kilometer van ons land. Dan wordt het al wat duidelijker.'

De printen waren echt heel groot. Dan moet je wel een kalf van een hond hebben Arend Krol - boer in Marum

Krol nam contact op het Faunafonds, dat gespecialiseerd is in faunaschade. Na het toesturen van de foto's van de schapen, stapte een expert meteen in de auto en reed naar Marum om dna af te nemen van de dieren. Dat onderzoek moet bepalen of het daadwerkelijk een wolf was of niet.

Pootafdrukken bij de buren

In het naastgelegen akkerbouwland werden sporen gevonden. 'Er waren net aardappels gepoot en er was geploegd', vertelt Krol. 'Dus die afdrukken konden ze heel goed zien. Ik heb ze gezien en die waren echt heel groot. Dan moet je wel een kalf van een hond hebben. Ik ben er vrij zeker van dat het een wolf was.'

Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland houdt nog een slag om de arm, maar vermoedt op basis van de foto's ook dat de dood van de schapen het werk is van een wolf.

