Wie is Adriaan Hoogendoorn, de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen?

Hij is een onbekende in Groningen: Adriaan Hoogendoorn, de nieuwe burgemeester van de (aardbevings)gemeente Midden-Groningen. Nog nooit had hij een politieke functie in onze provincie: nu wordt hij burgemeester van de op één na grootste gemeente.

Zelf kent Hoogendoorn de provincie vooral door twee van zijn vijf kinderen, die in de stad hebben gestudeerd. Hij hielp ze verhuizen. Straks verkast hij zelf naar Midden-Groningen, samen met zijn vrouw.

Oldebroek

Sinds 2011 is Hoogendoorn, die lid is van de ChristenUnie, burgemeester in de Gelderse gemeente Oldebroek. Eerder was hij gemeentesecretaris in de gemeenten Vriezenveen, Twenterand en Waddinxveen. Hij studeerde Nederlands Recht, en heeft een vrouw en vijf kinderen.

Zijn huidige gemeente Oldebroek noemt hij 'een mooie gemeente, waarin ik het goed naar mijn zin heb.' Toch vindt hij het, net na het begin van zijn nieuwe ambtstermijn, tijd om te vertrekken. Het politieke klimaat is rustig in Oldebroek. 'Ik ben niet het figuur om op de winkel te passen.'

Nieuwe uitdaging

In herindelingsgemeente Midden-Groningen heeft Hoogendoorn wat dat betreft genoeg te doen. De gemeente moet nog vorm krijgen, en dan zijn er natuurlijk ook nog de werkgelegenheid en de problemen rondom de gaswinning.

De gaswinningsproblematiek heeft Hoogendoorn, ook al is hij geen Groninger, goed gevolgd. 'Natuurlijk ben ik een buitenstaander, maar de problemen zijn de laatste tijd ook landelijk veel in het nieuws geweest. Haagse politici hebben het over een ereschuld: mijn boodschap richting Den Haag wordt dat je die ook moet waarmaken.'

Provincie

Hoogendoorn houdt van het platteland, en van fietsen. Zijn racefiets neemt hij dan ook mee als hij - uiterlijk over een jaar - naar Midden-Groningen verhuist. 'Bauke Mollema heeft het wielrennen geleerd in Groningen, door tegen de wind in naar school te fietsen. De ideale plek dus om het wielrennen, op mijn leeftijd, verder te ontwikkelen.'

60 jaar

De zestigjarige Hoogendoorn mag maximaal tien jaar burgemeester zijn in Midden-Groningen. Een burgemeester moet er op zijn zeventigste namelijk mee stoppen - wat betekent dat Hoogendoorn net geen twee ambtstermijnen van zes jaar kan volmaken. In Oldebroek vertrekt hij vlak na het begin van zijn tweede termijn - wil hij tot zijn pensioen in Midden-Groningen blijven?

De aankomend burgemeester zegt dat hij, gezien het feit dat hij nog maximaal tien jaar burgemeester kan zijn, 'geen blijver is'. 'Maar ik besef dat er in Midden-Groningen een flinke klus te doen valt. De tijd zal het leren, maar de kans is aanwezig dat ik die tien jaar hier volmaak.'

Brood bakken

Mogelijk is het dus de laatste klus, al moet Hoogendoorn nog beginnen. En Groningen is voor hem nog een redelijk onbekend terrein. Bovendien is Midden-Groningen een heel andere gemeente dan bijvoorbeeld Oldebroek en Waddinxveen.

Gaat Hoogendoorn het hier wel naar zijn zin krijgen? Het moet blijken, maar de nieuwe burgemeester ziet zijn nieuwe uitdaging zeker zitten. 'Want overal waar ze brood bakken, kunnen mijn vrouw en ik wonen.'

Lees ook:

- Adriaan Hoogendoorn burgemeester van Midden-Groningen