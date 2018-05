VvE verbijsterd over houding gemeente in Paddepoel-kwestie

De koopzondagenkwestie in winkelcentrum Paddepoel speelt al een tijdje. (Foto: Google Street View (bewerkt))

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van winkelcentrum Paddepoel in de stad Groningen reageert met verbijstering op de houding van de gemeente Groningen in de koopzondagenkwestie.

Woensdag bleek tijdens een spoeddebat dat de gemeente bereid is om ondernemers in het winkelcentrum financieel bij te staan in juridische procedures tegen de VvE.

Ook heeft het college van B & W gezegd dat de VvE de plooien eerst moet gladstrijken, voordat er gepraat kan worden over de gewenste uitbreidingsplannen van het winkelcentrum.

Boetes

Het spoeddebat ging onder andere over boetes die de VvE uitdeelt aan ondernemers die zich niet houden aan de openingstijden. Ook zou er nog steeds lidmaatschapsgeld geëist worden van ondernemers die helemaal geen lid meer zijn van de VvE.

Allemaal misverstanden, zegt VvE-voorzitter Paul Beeres na het spoeddebat. 'Wij zijn er van overtuigd - ook de wethouders kennende - dat als men werkelijk weet wat hier gaande is, er geen problemen meer zullen zijn.'

Laaiend enthousiast

Dat de gemeente de uitbreidingsplannen vooralsnog tegenhoudt zolang de koopzondagenkwestie niet is opgelost, zegt Beeres niet zoveel: 'De meeste winkeliers zijn laaiend enthousiast over de plannen en zij storen zich aan de problemen die zijn gecreëerd. Dat kan een gemeente niet negeren.'

Beeres heeft geen begrip voor de 'handjevol ondernemers' dat een probleem met de VvE heeft. 'Vijfennegentig procent van de winkeliers heeft dat niet. Dit geeft een vertekend beeld.'

