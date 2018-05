Lukkien hoopvol voor cruciaal tweeluik met FC Emmen: 'Deze club leeft weer'

FC Emmen kan donderdagavond in de eerste finalewedstrijd van de play-offs een grote stap richting promotie zetten. Eredivisionist Sparta komt op bezoek in Emmen, zondag volgt de return. Trainer Dick Lukkien kijkt uit naar de duels.

'Eerlijk gezegd heb ik nog helemaal geen last van spanning', vertelt hij op de vooravond van één van de belangrijkste wedstrijden uit zijn trainerscarrière. 'Maar die spanning gaat nog wel komen', verzekert de Veendammer.

'Topprestatie neerzetten'

'Ik vind dat wij een topprestatie moeten neerzetten om over twee duels van Sparta te winnen, maar tegelijkertijd ook beseffen hoe dicht wij bij promotie zitten. Sparta heeft meer kwaliteit en is favoriet, dat is duidelijk, maar ik geloof in wat wij kunnen.'

Boost

Dat er in Drenthe gehunkerd wordt naar een ploeg die in de Eredivisie uitkomt, geeft een boost aan de spelersgroep van FC Emmen, vertelt hij.

'In het verleden klaagde ik nog wel eens over te weinig toeschouwers en een negatieve benadering rondom FC Emmen, maar dat is nu totaal omgedraaid', constateert Lukkien. 'Ik proef nu vooral veel optimisme. Dat vind ik tot dusver één van de mooiste dingen die ik hier heb meegemaakt. De club leeft weer.'

Hameren op discipline

De oefenmeester weet maar wat goed dat het tegen Sparta een stuk beter moet dan tegen NEC in Nijmegen, afgelopen zondag. 'De bezetting op het middenveld was toen niet goed en ik heb daarom extra gehamerd op discipline, vooral als je beseft dat het grootste gevaar van Sparta voorin loopt. Dat moeten we aan banden zien te leggen.'

Baby's op komst?

Het zou kunnen dat FC Emmen tegen Sparta geen beroep kan doen op Anco Jansen en Gersom Klok. Beide spelers hopen eerdaags vader te worden. Maar Lukkien heeft goede hoop dat beide spelers op het moment suprême gewoon op het veld staan. 'Ik heb goed contact met ze, en er zijn nog geen voortekenen dat die baby's eraan zitten te komen', besluit hij lachend.

