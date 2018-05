Kermiswethouders: 'Ho-ho-ho en ha-ha-ha, tun, tenden, dendenden'

'Zwieren, zwaaien, rondje draaien' of 'koop uw munten bij de kassa', het zijn kreten die tijdens de Meikermis in stad veelvuldig voorbij komen. De wethouders van de gemeente Groningen kunnen de verschillende kermiskreten inmiddels dromen.

De kamers van Joost van Keulen (VVD), Ton Schroor (D66) en Paul de Rook (D66) grenzen pal aan de kermisattracties. De Rook heeft misschien wel de meest ongunstige kamer. De kermisgeluiden komen zijn kamer in vanaf twee kanten. 'Ga maar eens in die hoek staan, dan hoor je het', zegt de wethouder grappend.

Spookhuis in bed

Ook Schroor heeft aan kermisgeluiden in zijn kamer geen gebrek. 'Als ik in mijn bed lig, dan hoor ik nog steeds het spookhuis en dat ronddraaiende ding inclusief de gillende meiden.' De kermisteksten kan Schroor inmiddels dromen. 'Het is ho-ho-ho en ha-ha-ha en dan zo ongeveer de hele dag door met een stevige basdreun eronder.'



De dikke, monumentale muren van het Stadhuis weten de kermisgeluiden dus niet buiten de deur te houden. Ook al is het zo af en toe vervelend, de wethouders benadrukken vooral dat de kermis in het centrum van de stad er ook gewoon bij hoort.

Wethouders zijn ook blij met kermis

'Het is ook maar een hele korte periode en het is een enorme toegevoegde waarde voor de stad', zegt Van Keulen. Ondanks die toegevoegde waarde kan hij niet ontkennen dat zijn hoofd duizelt bij thuiskomst.

'Je merkt aan het einde van de dag dat het best wel vermoeiend is. Hetzelfde melodietje komt ook continu terug. Er is ook een melodietje dat voortdurend terugkomt. Een soort van tun, tenden, dendenden.'

Er is ook een melodietje dat voortdurend terugkomt. Een soort van tun, tenden, dendenden Joost van Keulen - wethouder



De Rook vindt vooral de continue stroom aan muziek 'wel even pittig'. 'Het is vooral allemaal verschillend. De ene attractie heeft Nederlandstalige muziek en de andere Top 40-muziek. En dat door elkaar is eigenlijk nooit mooi.'

Knokken voor een rustige ruimte

Als het de wethouders dan allemaal echt te veel wordt, zoeken ze de zogenoemde nieuwe B&W-kamer op aan de achterzijde van het Stadhuis. Schroor was de eerste die daar een stoel wist te bemachtigen. 'Ik zie dat mijn collega's inmiddels ook vluchten naar die ruimte. Dus het is een beetje knokken om de ruimte.'



De Meikermis duurt nog tot en met Tweede Pinksterdag.



