Ex-tbs'er die 'losbrak als een tijger' moet beschermd wonen

Een 44-jarige man uit Groningen die een woonbegeleider bij de keel greep, huisvredebreuk pleegde en zijn zus mishandelde, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een maand cel.

De straf is geheel voorwaardelijk.

Gebroken neus

De man is een oud-tbs'er. Die straf kreeg hij 22 jaar geleden opgelegd wegens verkrachting en afpersing van een taxichauffeur. Toen de man op straat kwam ging het mis. Hij moest vanwege psychoses worden opgenomen in een instelling in Zuidlaren. Daar sloeg hij een psychiater een gebroken neus. Hij eindigde zes weken in de separeercel. 'En toen brak hij los als een tijger', zei de raadsman van de Stadjer.

Spoedopname

Zes jaar geleden kwam de man vrij., maar vorig jaar begon de man wiet te roken en liet hij zijn medicatie staan. 'Daarvan werd hij zo ziek in zijn hoofd, dat hij met spoed moest opgenomen worden in de Van Mesdagkliniek', zei de raadsman.

Zus mishandeld

Nadat hij begin 2017 begeleid mocht wonen, ging het opnieuw mis. In april vorig jaar sloeg hij zijn begeleider en in augustus sloop hij de woning van zijn zus in Winschoten binnen. Hij sloeg, stompte en bedreigde haar. Daarbij greep hij haar naar de keel.

De zus en de begeleider deden aangifte tegen de man.

Beschermd wonen

Sinds zeven maanden zit de man weer in de Van Mesdag Kliniek. Om zijn medicatiegebruik in de gaten te houden gaat hij beschermd wonen.