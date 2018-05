'Als ik niet kan slapen van alle herrie, ga ik een puzzeltje maken'

Omwonenden van de Brailleweg in Groningen doen deze week amper een oog dicht vanwege werkzaamheden aan het tijdelijke viaduct dat daar binnenkort wordt gebouwd.

Tot 1 juni worden daar langs de A28 damwanden ingetrild. Ook worden de huidige betonnen zijwanden van het viaduct aan de Brailleweg gesloopt. Aannemerscombinatie Herepoort werkt daarbij voornamelijk in de avond en nacht, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

'Alle perken te buiten'

De werkzaamheden zijn weliswaar vooraf aangekondigd, maar drijven de omwonenden wel tot wanhoop. Zoals Bert Postma, gepensioneerd chauffeur bij de provincie Groningen.

'Ik begrijp goed dat het verkeer door moet gaan, dat het niet stil moet komen te staan. Maar deze geluidsoverlast gaat alle perken te buiten', zegt hij. 'Gisteravond begon het werk om 22.00 uur. Ik dacht écht even dat ze met een drilboor bij mij op het balkon stonden', zegt Postma, die aan de Jacques Perkstraat woont.

Gelukkig voor hem en zijn buren bleef de herrie beperkt tot een uurtje. 'De zware werkzaamheden waren toen blijkbaar klaar, maar ik heb de hele nacht nog wel wat geroezemoes gehoord.'

Sudoku maken

Postma zegt inmiddels een trucje te hebben bedacht als hij de slaap niet kan vatten.

'Dan pak ik het Dagblad van het Noorden. Daar staan twee sudoku's in en nog een puzzeltje. Die krant vouw ik al zo klaar, dat ik 's nachts die puzzels kan maken. En dan vallen vanzelf de klepjes weer dicht. Als de krant dan uit mijn handen valt, ga ik weer op bed. Ik ga dan met mijn beste oor in het kussen liggen en in het andere oor stop ik mijn wijsvinger', lacht hij.

Eindexamen

Wel zijn het korte nachten. 'Ik slaap in fases. Anderhalf, twee uur en dan ben ik weer wakker. Ja, daar word je wel een beetje moe van. Maar ik ben gepensioneerd, dus ik zou overdag kunnen uitrusten. Maar als voorzitter van de klaverjasvereniging spreek ik ook mensen met kinderen die nu eindexamen moeten doen. Zij hebben natuurlijk een groot probleem, want zij zitten echt met kleine ogen in de klas.'

Bouwcombinatie Herepoort, dat verantwoordelijk is voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, heeft omwonenden aangeboden om gratis oordopjes op te halen bij de informatiekeet. Postma is dat niet van plan: 'Ik ben niet zo van oordopjes.'

Dertien nachten

In totaal gaat de aannemer dertien avonden en nachten aan de slag. Daarbij wordt er steeds van 21.00 tot 06.00 uur gewerkt. Op 1 juni moet de overlast voor omwonenden voorbij zijn.