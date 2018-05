Nog een kloosterorde hoopt zich te vestigen op Schiermonnikoog

Het kan maar zo zijn dat er straks twee kloosters te vinden zijn op Schiermonnikoog. Monniken van de Karmelieten willen graag ook verhuizen naar het eiland.

Er is nu al een kloosterorde te vinden. In 2016 besloten vier monniken van de trappistenabdij Sion uit het Overijsselse Diepenveen zich te vestigen op het eiland. Die wonen nu nog in een gemeenschapshuis. In 2019 gaan ze verhuizen naar een nieuw onderkomen: herberg Rijsbergen. Het hotel aan de oostkant houdt namelijk op te bestaan.

Huis van Karmel

Door de verhuizing van de Trappisten-monniken kunnen de Karmelieten-monniken wellicht in het vrijgekomen gemeenschapshuis terecht.

'Het zou voor ons echt een droom zijn die uitkomt. We willen graag op het eiland wonen', zegt karmeliet Hein Blommestijn, die nu nog op het vasteland woont.

Komst nieuwe orde nog geen feit

Ook de broeders op het eiland vertellen dat er over een tweede kloosterorde gesproken wordt. Maar de verhuizing van de Karmelieten is nog in volle gang en daarom valt er volgens hen nog niks met zekerheid te zeggen. In 2019 is hun verhuizing naar de herberg. Dan moet duidelijk worden wat er met het gemeenschapshuis gaat gebeuren.

'Het zou prachtig zijn als we samen met de anderen kunnen bidden en tot bezinning kunnen komen. Schiermonnikoog is een prachtig eiland en heel rustgevend. Dat zou voor ons ideaal zijn', vertelt Blommestijn.

Op dit moment is er ook al een Karmeliet-broeder te gast bij de Trappisten op Schiermonnikoog.

Vroeger

Zoals de naam al zegt, is Schiermonnikoog een eiland waar in de middeleeuwen de monniken ook al te vinden waren.

Nu, zo'n vierhonderd jaar later, zijn de monniken terug en zijn er wellicht straks twee kloosterordes te vinden op het eiland.