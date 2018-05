Nog eens vijf schapen dood in Marum: 'Nooit gebeurd dat wolf terugkeert'

Boer Krol uit Marum heeft donderdagochtend nog eens vier doodgebeten schapen op zijn erf gevonden. Een vijfde schaap was er zo ernstig aan toe, dat het zojuist door de dierenarts uit zijn lijden is verlost. Woensdag vond Krol al zeven toegetakelde schapen, waarvan zes uiteindelijk de dood vonden.

De doodgebeten schapen zijn waarschijnlijk het werk van een wolf. De politie ontving woensdag een melding dat om 8.10 uur een wolf was gesignaleerd in De Wilp. Dat ligt anderhalve kilometer verwijderd van Krols land.

Wolf

Boer Laurens Krol is er vrij zeker van dat het het werk is van een wolf. 'Een hond bestaat niet, de karkassen van de schapen zijn helemaal doorgevreten. Onvoorstelbaar hoe dit dier te keer is gegaan.'

Zijn vrouw Liesbeth staat er ook verslagen bij te kijken: 'Het is afschuwelijk. Het hart is verdwenen, dat heeft 'ie opgegeten. De lever, de darmen, de ribben zijn helemaal door, net een knipschaar.'

Teruggekeerd?

Krol had woensdag, nadat hij de eerste zeven opengereten schapen vond, contact met Faunabeheer. Die verzekerde hem dat hij zijn schapen niet binnen hoefde te zetten.

'De beheerder die ik sprak, garandeerde mij dat de wolf niet zou terugkomen. In Duitsland is dat wel eens gebeurd, maar hier in Nederland nog nooit. Ik had de man vanmorgen weer aan de lijn, hij noemde het onvoorstelbaar.'

