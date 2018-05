Deel dit artikel:











Rondje Groningen: ongenode gasten in De Onlanden (Foto: RTV Noord)

In het Rondje Groningen van vandaag wordt de stilte in een stiltegebied ruw doorbroken, gooit een drukfoutje roet in het eten en kwamen we een multifunctionele buschauffeur tegen.

1) Straftraining? Deze mannen waren er, net als FC Groningen-trainer Ernest Faber, goed op tijd bij. Om 07:15 uur stonden ze al op het veld. 2) Helikopters in een stiltegebied 'Natuur in De Onlanden' spotte deze 'vogels' in natuurgebied De Onlanden en is daar duidelijk niet blij mee: 3) Oldebroek gaat hem missen De nieuwe burgemeester van Midden-Groningen heeft in zijn huidige gemeente Oldebroek een positieve indruk achtergelaten. 4) Chauffeur en ... wegenwacht Sommige buschauffeurs zijn echt van alle markten thuis. 5) Altijd mooi om te zien Even terug naar 2007 toen deze, inmiddels wereldberoemde voetballer, nog voor Groningen speelde. Blijft mooi. 6) Drukfoutje, bedankt Het Dagblad van het Noorden wilde speciaal voor de nacompetitiewedstrijd FC Emmen - Sparta t-shirts drukken, maar door een fout bij de drukker gaat dat niet door. Maar wat voor fout dan precies? Stond er 'Hup Sparta!'?, 'Wij staan achter Ommen'? Zoveel vragen. 7) Station Leeuwarden. Of toch naar Groningen? We zouden een complete beschouwing los kunnen laten op onderstaande twitterconversatie. Maar laten we het erbij houden dat ^SK de discussie wel aardig verstomt met een rake opmerking. 8) Vlagvertoon Het is vandaag de internationale dag tegen de homofobie, en dat draagt men op de Rijksuniversiteit Groningen graag uit. En terecht, want Stad is voor iedereen. 9) Jubileum Groningen Airport Eelde verwelkomde vandaag de 100.000e passagier op de vlucht tussen Eelde en Londen. Op naar de volgende 100.000, zullen we maar zeggen! Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Echt waar? Echt waar.