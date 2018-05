Deel dit artikel:











Communicatienetwerk hulpdiensten dekt niet heel Groningen In Zoutkamp en de Marnewaard is er onvoldoende dekking (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Communicatienetwerk C2000 dat door hulpdiensten wordt gebruikt bij calamiteiten, werkt op twee plaatsen in onze provincie niet of nauwelijks. Dat is het geval bij militair oefendorp Marnehuizen en in Zoutkamp.

Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. Netwerk dreigt overbelast te raken In 2009 onthulde Zembla al een overzicht met meer dan 60 gebieden waar de hulpdiensten geen C2000-bereik hadden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken plaatste vervolgens extra netwerkmasten, maar dat loste niet alle problemen op. Zembla stelt dat de storingen nog steeds zo groot zijn dat het netwerk in geval van een ramp overbelast dreigt te raken. 'Belangrijke problemen opgelost' Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten dat C2000 een landelijke dekking heeft van 97,8 procent. 'Nederland behoort daarmee in Europa tot de landen met de beste dekking. Door nieuwe bebouwing blijven er altijd locaties ontstaan waar de buitenhuisdekking onvoldoende is. De afgelopen jaren zijn de belangrijkste dekkingsproblemen opgelost onder andere door 75 masten bij te plaatsen.' Nieuw systeem uitgesteld Aan Zembla liet het ministerie weten dat er landelijk nog ruim dertig dekkingsproblemen zijn. Die worden echter pas opgelost nadat het nieuwe netwerk gereed is. Dat nieuwe systeem, P2000, had in november klaar moeten zijn, maar die deadline werd niet gehaald. De lancering staat nu voor komende zomer gepland. Kamervragen Het Groninger Kamerlid Arno Rutte (VVD) heeft de minister inmiddels Kamervragen gesteld:

