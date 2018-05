Zo onderscheid je een wolf van een hond

Loopt er een wolf in het Westerkwartier? Het heeft er alle schijn van: er zijn verschillende mensen die zeggen een wolf te hebben gezien en in Marum zijn elf schapen gedood.

Maar hoe zie je nu of je te maken hebt met een wolf of een hond?

Vachtkleur

Om te beginnen, kun je letten op de vachtkleur, legt faunaspecialist Aaldrik Pot uit. 'Bij een wolf loopt de vachtkleur van beige onder, naar grijs boven. Sommige wolven hebben ook nog een zadel, een donkere vlek bovenop hun rug.'

Poten en loopje

Iets anders dat opvalt bij de wolf, zijn zijn poten. Die zijn langer dan die van honden. Daardoor hebben wolven een specifiek loopje, een drafje', aldus Pot.

Staart

Een wolf heeft ook een andere staart dan een hond, vervolgt Pot. 'De staart van de wolf is vol en hangt naar beneden. Zit er een knik in of staat hij omhoog, dan is het een hond.'

Bek en oren

Tot slot kun je nog kijken naar de bek en de oren, zegt Pot. 'Een gedeelte van de bek moet wit zijn. De oren van een wolf zijn vrij puntig en staan aan de zijkant van het hoofd, omdat de wolf een brede kop heeft.'

Wolfshond

Toch blijft het volgens Pot lastig om een wolf van een hond te onderscheiden. Wolven zijn schuwe dieren en dus meestal alleen op afstand te zien. 'Ik heb mezelf wel eens vergist in een Schotse Collie die ik op grote afstand zag. Die heeft een beetje hetzelfde postuur.'

Daarnaast zijn er ook hondenrassen die nauw verwant zijn aan de wolf. 'De saarlooswolfhond bijvoorbeeld', zegt Pot. 'Dat is een gefokt hondenras, maar lijkt sterk op een wolf. Het blijft lastig. Het enige dat echt uitsluitsel kan bieden, is dna-onderzoek.'

Kenmerken van een wolf

We zetten ze nog even op een rij:

- De vacht van een wolf is beige tot rossig bruin

- De vacht gaat geleidelijk over in een grijzige bovenkant, met een onduidelijk donker zadel

- De wolf is wit rondom de bek

- De wolf heeft lange, stevige poten

- De wolf heeft een dik behaarde, naar beneden hangende rechte staart

- De wolf heeft spitse rechtopstaande, naar de top toe iets afgeronde oren

- De wolf heeft een brede, krachtige kop, waardoor de oren verder uit elkaar staan dan bij een hond

- De wolf heeft een rechte rug

Wolf gezien?

Op de website van Wolven in Nederland is te vinden wat je moet doen als je een wolf denkt te zien.

