Hoe bescherm je schapen tegen de wolf?

Schapenhouders zitten met hun handen in het haar nu de wolf steeds vaker gezien wordt en ook toeslaat.

Maar wat kun je als boer doen tegen een wolf? Daarover zijn de meningen sterk verdeeld.

Afrastering

Allereerst de afrastering. Volgens het meldpunt Wolven in Nederland moet een hoogte van 1.10 meter voldoende zijn om de wolf af te schrikken. Landbouworganisatie LTO denkt dat 1.40 meter minimaal vereist is.

'En die afrastering moet ook vrij zijn van begroeiing', legt Duives van de LTO uit. 'Onmogelijk in de natuurlijke gebieden waar onze schapenhouders actief zijn.'

Stroomdraden

Dan de stroomdraden. Onmisbaar, vinden zowel LTO als het meldpunt.

Maar over de hoeveelheid voltage zijn de twee partijen het niet eens. LTO zegt dat 5000 volt nodig is, terwijl het meldpunt het liever houdt op 3000 volt.

Ezels en honden

Meldpunt Wolven in Nederland heeft nog een tip voor boeren. 'Zet een ezel in het weiland, die schrikt wolven af', zegt Maurice la Haye namens het meldpunt. 'Daarnaast kunnen beschermingshonden uitkomst bieden.

LTO wuift die beide maatregelen weg. 'Ezel of alpaca? Het is allemaal onzin', vindt Duives. 'En beschermingshonden zijn gevaarlijk. In Zwitserland zijn ze al verboden, want zo'n hond grijpt niet alleen in bij een wolf, maar ook bij nieuwsgierige mensen.'

Maatregelen om af te leren

Als boeren voorzorgsmaatregelen nemen dan kan dat ook een ander effect geven, zo laat La Haye van het meldpunt weten.

'We kunnen de wolf gaan leren om van schapen af te blijven, dat zien we ook in Duitsland. Wanneer wolven weten dat schapen geen goede prooi zijn, gaan ze dat hun jongen ook leren.'

Lees ook:

- Nog eens vijf schapen dood in Marum: 'Nooit gebeurd dat wolf terugkeert'

- Zes schapen gedood: 'Ik ben er vrij zeker van dat het een wolf was'

- Zo onderscheid je een wolf van een hond