Lopend Vuur: Van mij mogen wolven afgeschoten worden Een wolf (Foto: Pexels.com)

De wolf is deze week weer volop in het nieuws. In het Westerkwartier zeggen verschillende mensen een wolf gezien te hebben. In Marum zijn elf schapen gedood. Een wolf wordt er voor verantwoordelijk gehouden.

Deze week werd ook bekend dat wolven van het Europees Parlement niet afgeschoten mogen worden. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wilde de beschermde status voor de wolf opheffen. Het Europees parlement ging daar niet in mee. De laatste jaren zien we de wolf steeds vaker opduiken in Noord-Nederland. Ze bijten bijvoorbeeld schapen dood en jagen daarmee boeren op kosten. Moeten mens en wolf naast elkaar kunnen leven of zou er toch een einde moeten komen aan de bescherming van de wolf? Ons Lopend Vuur:

Dan zegt 57% van de stemmers op ons Lopend Vuur van woensdag dat het niet zonder internet kan. Zo'n 43% zegt dat de tv onmisbaar is. In totaal werden 2.688 stemmen uitgebracht.

