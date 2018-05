Stadjer mishandelde vriendin om like op Facebook

Een 25-jarige man uit Groningen moet als het aan de officier van justitie ligt zes maanden de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dit omdat hij tijdens een ruzie de keel van zijn vriendin dichtkneep en haar een gebroken kaak sloeg.

De ruzie begon op 11 september 2017, toen de man zag dat zijn vriendin een foto op Facebook had geliket. De man was het hier niet mee eens en de twee kregen ruzie, en die liep uit de hand.

Opnieuw in de fout

De man had nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van dertien dagen openstaan. De officier eist dat de man deze dagen ook moet zitten. ''Hij is een gewaarschuwd man en hij gaat weer de fout in', zei de officier tijdens de zitting.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.