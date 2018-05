Onderneemster Tjin-Tham-Sjin is wereldzakenvrouw van het jaar

In Londen is Marion Tjin-Tham-Sjin uit Appingedam woensdagnacht gekozen tot wereldzakenvrouw van het jaar. Dit gebeurde tijdens het Wintrade Gala, waar meer dan tweehonderd zakenvrouwen uit de hele wereld bij elkaar waren.

Er waren in Hotel Parkplaza Westminster verkiezingen in twintig categorieën. Tjin-Tham-Sjin werd als beste gekozen in de categorie 'International business'. De Groningse met een Nederlandse moeder en een Chinese vader heeft met haar bedrijf Spendid China vestigingen in Appingedam en Sjanghai.

Cultuurverschillen overbruggen

De genomineerden werden beoordeeld op hun maatschappelijke relevantie. Op dat punt scoorde Tjin-Tham-Sjin het beste. 'Wat ik doe is cultuurverschillen overbruggen tussen de westerse wereld en China. Dat is hard nodig, want zonder dat kunnen ze geen zaken doen. Als je tegenwoordig geen rekening houdt met China, dan mis je zakelijk gezien de boot.'

Concurrentie

Ze versloeg Amnee Suedi uit Tanzania, die een internationaal advocatenbedrijf runt, en Rosemary Kacungira uit Kenia, die actief is in de vliegtuigbranche. De Wintrade-conferentie wordt deze week voor de derde keer gehouden en richt zich op het wereldwijd verbeteren van vrouwelijk ondernemerschap.

The day after is de zakenvrouw van de wereld uiteraard in de wolken. 'Het gala was rocking. Heel kleurrijk met veel muziek en dans. Mijn award is dan de kers op de taart.'

Missie verder vervullen

Tjin-Tham-Sjin verwacht dat haar uitverkiezing meer internationale aandacht en bekendheid op gaat leveren. 'Er waren delegaties uit heel veel landen. Met een aantal heb ik de afgelopen dagen al kennis gemaakt. Het gaat me helpen om mijn missie verder te vervullen: het zakendoen met China verbeteren, waar zowel de westerse landen als China profijt van hebben.'

Dat betekent dat Tjin-Tham-Sjin niet alleen meer Nederlandse bedrijven helpt, maar ook internationaal aan de weg zal timmeren.

Pitch brengt titel

De onderneemster, die haar tijd verdeelt tussen Appingedam en Sjanghai, kwam in beeld doordat de Nederlandse delegatie, die kandidates aandraagt, haar online gevonden heeft. Vervolgens moest ze een video-pitch doen en die won ze. Hetgeen Tjin-Tham-Sjin nu de titel 'Wereldzakenvrouw van het jaar' heeft opgeleverd.

