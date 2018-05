LTO hekelt 'lakse' provincie: 'Dode schapen vliegen ons om de oren'

'Dit beest veroorzaakt onveiligheid. De provincie komt niet met concrete oplossingen terwijl de dode schapen ons om de oren vliegen.'

De vakgroep LTO Schapenhouderij hekelt de laksheid waarmee de provincie het wolvenprobleem aanpakt. Dat zegt Saskia Duives namens de schapenhouders.

Elf dode schapen in Marum

Dit jaar zijn volgens LTO al zestig schapen doorgebeten door een wolf. Een boer uit Marum vond afgelopen week elf dode schapen op zijn erf.

Het is overigens nog niet bevestigd dat het dierenleed in Marum veroorzaakt is door een wolf. Dat moet onderzoek nog uitwijzen.

Provincie komt met plan

De provincie Groningen liet eerder al weten dat eind van dit jaar met een plan te komen hoe het nu verder moet met de wolf.

Het nadenken heeft lang genoeg geduurd Saskia Duives - LTO

Duives: 'Wij roepen de gedeputeerde (Henk Staghouwer, red.) op om snel maatregelen te nemen en niet te wachten tot eind van dit jaar. Het nadenken heeft lang genoeg geduurd.'

Waar kan het dier leven?

De LTO wil van de provincie horen wat er moet gebeuren met loslopende wolven. 'Geef aan waar het dier kan leven en doe wat aan de wolven die rondzwerven en de grootste problemen veroorzaken.'

We worden steeds verdrietiger, bozer er angstiger Saskia Duives - LTO

Marum doet pijn

Het incident in Marum doet pijn bij de schapenhouders. Duives verwoordt haar emoties: 'We worden steeds verdrietiger, bozer er angstiger.'

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen kon nog niet reageren op de kritiek.

