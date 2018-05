Provincie deelt ruim anderhalf miljoen uit voor projecten leefbaarheid en zorg

Elf projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van en het zorgaanbod in Groningen krijgen een subsidie van de provincie.

De stichting die zich inspant voor het behoud van voormalige basisschool De Rieshoek in Noordlaren is een van de projecten die subsidie krijgt.

'De leefbaarheid in Noordlaren is gediend bij het behoud van De Rieshoek, we zijn heel blij dat de provincie dat inziet', zegt Inge Mook van de stichting.

'Hele generaties hebben een band met dit gebouw'

In het gebouw van zo'n honderd jaar oud zitten onder meer een atelier en een dorpskapper.

'Hele generaties hebben een band met dit gebouw', vertelt Mook. 'Dit is een plek waar mensen zich thuis voelen en die ook uitnodigt om dingen te organiseren en te doen. Met kinderen, maar ook met ouderen.'

Onderhoud nodig

Het geld, een bedrag van 59.493 euro, wil de stichting gebruiken voor de aankoop van het gebouw.

'Het heeft nog wel onderhoud nodig, zodat het weer toekomstbestendig is. Dat is niet op te brengen uit de vergoedingen die de gebruikers betalen, want die zou dan zo hoog worden dat gebruik niet meer mogelijk is. En dan is het ten dode opgeschreven.'

Dit zijn alle toegekende subsidies:

- 143.730 euro aan Stichting Dorpshuis Garmerwolde, voor vernieuwing en versterking Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde.

- 101.777 euro aan Stichting Dorpshuis Op de Welle, voor integratie Plantsoenkerk & Dorpshuis Op de Welle.

- 200.000 euro aan Stichting Dorpshuis Bierum.

- 59.493 euro aan Stichting behoud en beheer De Rieshoek.

- 100.000 euro aan Gemeente Leek, voor Centrumplan Tolbert.

- 275.000 euro aan Stichting Dorpshuis Zuidwolde, voor de brede zorgfunctie voor en door het dorp.

- 165.000 euro aan Stichting Dorpshuis De Heekt, voor DorpsSuperrr Holwierde.

- 500.000 euro aan De Hoven, voor het Geriatrisch Expertise Netwerk voor ouderen in de DAL-gemeenten.

- 100.675 euro aan Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA, voor transmurale zorg Midden-Groningen.

- 39.325 euro aan Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Gemeente Grootegast, voor Zorg dat Peebos werkt, met mekaar!

- 30.633 euro aan Gemeente Westerwolde, voor ANWB Automaatje Westerwolde.

In totaal is er een bedrag van 1.715.633 euro met de elf subsidies gemoeid.

