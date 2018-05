'Van de Looi nieuwe bondscoach Jong Oranje'

Oud-coach van FC Groningen Erwin van de Looi wordt volgens de Telegraaf de nieuwe bondscoach van Jong Oranje.

Volgens de krant wordt de aanstelling wereldkundig gemaakt wanneer Van de Looi terug is van vakantie.

FC Groningen en Willem II

Van de Looi was van 2008 tot 2010 trainer bij de beloften van de FC. Daarna was hij actief als assistent van de eerste selectie totdat hij in 2013 hoofdcoach werd.

Met FC Groningen pakte hij de beker en vertrok daarna naar Willem II. Daar stapte hij afgelopen maart op en is sindsdien clubloos.

De huidige coach van Jong Oranje, Art Langeler, wordt bij de KNVB directeur voetbalontwikkeling.