Weggestuurde leerling eist 13.000 euro van Alfa-college

Een leerling van het Alfa-college in Groningen heeft zijn school voor de rechter gedaagd. Hij vindt dat hij onterecht van school is gestuurd en eist daarom een schadevergoeding van ruim 13.000 euro.

De jongen heeft een autistische stoornis. Dat leidde tot botsingen met zijn klasgenoten, waardoor hij een buitenbeentje werd.

Depressief

Hij kreeg last van stress en werd depressief. Tijdens een gesprek met twee mentoren in november 2016, waarbij ook zijn moeder aanwezig was, barstte de bom.

Incidenten

De leerling was zeer gemotiveerd om zijn diploma te halen, ondanks de situatie. Maar de mentoren gaven aan dat het de school verstandig leek een studiepauze in te lassen na enkele incidenten, waarbij hij betrokken was.

Gebiedsverbod

De jongen werd toen zo agressief tegen de mentoren dat de schoolleiding besloot hem definitief van school te verwijderen. Hoewel de leerling zijn excuses maakte en spijt betuigde, bleef de directie bij haar besluit. Bovendien legde het Openbaar Ministerie een gebiedsverbod van drie maanden op. Dat werd overigens later door de rechter teruggedraaid.

Extra begeleiding

Bert-Jan van Leuveren, de advocaat van de jongen, vindt dat het Alfa-college is doorgeschoten met de strafmaatregel. 'Ze behandelen mijn cliënt alsof hij een normale jongen is. Maar dat is hij niet. Hij is juist ooit op deze school gekomen vanwege zijn stoornis. Hij heeft niet voor niks extra begeleiding gekregen.'

Niet handig

Van Leuveren geeft wel toe dat zijn cliënt te ver is gegaan: 'Hij zei tijdens het gesprek: 'Als jullie dit zo willen, dan zal ik jullie een reden geven, waardoor ik tbs[-straf]krijg.' Dat zei hij in the heat of the moment. Maar naderhand ging hij thuis verder met het uiten van dreigementen op sociale media en dat was inderdaad niet handig.'

Voet bij stuk

Van Leuveren snapt dat deze dreigementen reden zijn voor de schooldirectie voet bij stuk te houden. Terugkeer naar het Alfa-college is daarom voor zijn cliënt uitgesloten, concludeert de advocaat.

Wettelijke plicht

Maar dat ontslaat het Alfa-college niet van de wettelijke plicht een andere school voor hem te zoeken, vindt hij: 'Ik ben er een paar keer achteraan geweest, maar ze hebben nauwelijks wat gedaan.'

Redelijk bedrag

Omdat voor hem nu een studiejaar verloren is gegaan, eist Van Leuveren namens zijn cliënt een schadevergoeding van 13.318 euro. 'Ik doe veel letselschadezaken en dit is een redelijk bedrag, dat zeker niet te hoog is.'

De rechter moet zich nog over de zaak buigen. Van Leuveren schat in dat beide partijen het advies krijgen nog eens met elkaar om tafel te gaan, voordat het tot een uitspraak komt.

Alfa-college: geen commentaar

Het Alfa-college laat in een schriftelijke verklaring weten niet op de zaak in te gaan: 'Omwille van de bescherming van de privacy van betrokkenen doet het Alfa-college geen uitspraken over individuele gevallen. De bescherming van de privacy en het feit dat de zaak onder de rechter is, maken dat wij ons niet vrij voelen om inhoudelijk op deze individuele kwestie in te gaan.'