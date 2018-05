TNO ziet mogelijkheden om gaswinning in Groningen sneller te verlagen

TNO ziet voldoende mogelijkheden om de gaswinning in Groningen sneller af te bouwen met een efficiënter gebruik van de gasopslag bij Norg. De afbouw van de winning is dan sneller mogelijk dan pas in 2022, wanneer een extra stikstofinstallatie klaar is.

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie geeft de minister het advies om meer aandacht te hebben voor de gasopslagen.

Norg en Duitsland

Norg is de grootste gasopslag met een capaciteit van vijf miljard kubieke meter. Maar ook in Duitsland valt wellicht een of twee miljard te halen, zegt René Peters van TNO.

'Van de stikstofcapaciteit die er is, is maar zestig procent benut', zegt Peters. 'In totaal is er dus zeven miljard kuub stikstof onbenut gebleven. Wellicht is het interessant om het Norgveld te vullen met dat aangevulde stikstofgas.'

Door stikstof toe te voegen aan buitenlands gas kan het geschikt gemaakt worden voor gebruik in Nederland. Daarvoor wordt bij Zuidbroek een extra installatie gebouwd. Maar die is pas in 2022 klaar.

Lijkt geschikt

'De installatie in Norg lijkt geschikt om in plaats van Gronings gas het andere gas te injecteren', zegt Peters. 'Of dat voor de volledige vijf miljard kuub kan, is nog de vraag. Maar het is in ieder geval veel sneller beschikbaar dan in 2022.'

Eerder gaf Gasunie Transport Services al aan dat het samen met de NAM onderzoekt of de opslagen efficiënter gebruikt kunnen worden. Daar ging men echter nog uit van een situatie na 2022, wanneer de extra stikstofinstallatie klaar zou zijn.

Blij of verdrietig?

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) houdt een dubbel gevoel over aan de woorden van TNO. Zij vraagt zich af of dit niet eerder duidelijk had kunnen zijn. 'Wij vragen al vijf jaar om hoe je het gasverbuik verder kunt verminderen', zegt Van Tongeren. 'Dus ik weet niet of ik hier blij of verdrietig van moet worden.'

Lees ook:

- Stikstoffabriek kan mogelijk meer 'Gronings gas' produceren