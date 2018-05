Overzicht: Hoe ver zitten onze scholen in de zwarte- of rode cijfers?

Heeft het bestuur van de school van jouw kind jaarlijks een tekort of houdt het wat over? Sinds woensdag is dat met een paar klikken op de muis te bekijken.

Het ministerie van Onderwijs heeft een website gelanceerd waarop gedetailleerde huishoudboekjes van de schoolbesturen te zien zijn.

RTV Noord heeft een overzicht gemaakt waarin van 2012 tot 2016 per jaar te zien is of een schoolbestuur in de zwarte of de rode cijfers is beland.



Klik op de grafiek voor bedragen. Tekst gaat verder onder grafiek



Zwarte of rode cijfers

Dertig van de 47 schoolbesturen hebben in 2016 zwarte cijfers geschreven. De top drie (afgerond):

1. Rijksuniversiteit Groningen: €16,3 miljoen

2. Stichting Noorderpoort: €4,2 miljoen

3. Stichting Christelijk R.O.C. Noord- en Oost-Nederland: €2.9 miljoen.

Zeventien scholen hadden in 2016 een tekort, en schreven dus rode cijfers. De top drie (afgerond):

1. Hanzehogeschool Groningen: €5,1 miljoen

2. Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra: €3 miljoen

3. Scholengroep Opron: €1,1 miljoen

Overheidsbijdragen

Altijd al willen weten hoeveel procent van het budget van de overheid komt? Het is te zien in deze tabel.



Niet alleen zijn op de website die het ministerie van Onderwijs lanceerde algemene financiële resultaten te zien. Ook is concreet te zien hoeveel huurlasten schoolbesturen jaarlijks betalen en hoe hoog de energierekening is.

Duiding ontbreekt

In het AD erkennen de PO-raad (raad voor het primair onderwijs) en de VO-raad (raad voor het voortgezet onderwijs) dat de huishoudboekjes moeilijk te vinden waren en dat het risico bestaat dat de openbare cijfers verkeerd worden geïnterpreteerd. Dit omdat de duiding ervan ontbreekt. Die is te vinden in iedere afzonderlijk jaarverslag van schoolbesturen.