Ook Stadskanaal heeft een nieuw college

De vier partijen in Stadskanaal zijn eruit: de ChristenUnie, CDA, VVD en SP gaan de komende vier jaar besturen in de Kanaalstreek.

De ambities zijn ook helder. De werkloosheid moet teruggebracht worden tot op het landelijk gemiddelde. Dat betekent in de praktijk dat er van de bijna duizend bijstandsgerechtigden er een substantieel deel moet uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Spoor doortrekken

Daarnaast moet de langgekoesterde wens om het treinspoor door te trekken naar Stadskanaal gerealiseerd worden. VVD'er Goedhart Borgesius, tot voor kort pensionado, is de bestuurder die dit schip moet vlottrekken.

De portefeuille Wedeka komt in handen van wethouder Johan Hamster (ChristenUnie). De zwembadendiscussie moet worden geslecht door Goziena Brongers (CDA) en Lian Veenstra mag zich namens de SP onder meer bezig houden met volksgezondheid, waarbij de perikelen rond het Refaja Ziekenhuis een belangrijke rol spelen.

Trotse formateur

Formateur Johan Hamster is tevreden. 'Hier staat een trotse formateur', zegt hij. 'We hebben een coalitie die veelkleurig is, maar eensgezind.'

De nieuwe coalitie houdt zich voor een groot deel vast aan het koersdocument Stadskanaal Koersvast. Inzetten op de aanpak van werkloosheid, goed wonen, werken en leven, en de aanpak van de armoede en de jeugdzorg zijn volgens de nieuwe bestuurders belangrijke onderwerpen waar Stadskanaal mee aan de slag moet.

