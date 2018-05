Zo komt het Groninger Forum er van binnen uit te zien

Er wordt nog volop gebouwd aan het Groninger Forum in Stad, dat volgend jaar september opent. Maar je kan nu al kijken hoe het er van binnen uit komt te zien.

Dat kan via deze website, die donderdagochtend online is gegaan. Je kan zelf per verdieping zien wat de plannen zijn met het Groninger Forum.

Wat komt er in het Forum?

De bibliotheek en de VVV nemen na opening hun intrek in het Groninger Forum, net als bioscoop Forum Images, een aantal horecagelegenheden en stripmuseum Storyworld.

