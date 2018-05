Seismische energie dit jaar al zeven keer zo hoog als in 2017

Het KNMI houdt er rekening mee dat de aardbevingen in Groningen nog vele jaren door kunnen gaan. 'Daarin moeten we rekening houden met extremen', aldus Läslo Evers van het meteorologisch instituut

'Wij houden nog altijd rekening met een maximale magnitude van 5.0', zei hij in een hoorzitting van de Tweede Kamer

'Afname van de gaswinning levert op termijn een afname van bevingen op, maar dat is echt op termijn', benadrukt Evers. 'Het kan nog vele jaren doorgaan, en hoelang precies weten we niet.'

SodM

Het standpunt van het KNMI is in lijn met dat van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM zei eind vorige maand - eveneens bij een hoorzitting in de Kamer - niet uit te kunnen sluiten dat 'de seismiciteit in Groningen de komende jaren verder escaleert'.

Zeven keer zo hoog

De seismische energie is in de eerste vier maanden van 2018 al zeven keer zo hoog als in heel 2017. 'De jaarlijkse hoeveelheid seismische energie nam af, samen met de afname van de gaswinning', zegt Evers. 'Maar we moeten constateren dat het een tijdelijk effect is geweest.'

Evers haalt de beving bij Zeerijp in januari aan als voorbeeld. 'Dat is in een regio waar de winning stil ligt. De stabilisatie van de druk door minder winning is een tijdelijke effect geweest. De bevingen zijn nu weer terug in het centrum. We moeten rekening houden met een toename daarvan en extreme bevingen zoals die bij Zeerijp.'

Analyse

Het KNMI en het SodM leveren samen met onder meer TNO eind juni een analyse af bij minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.

Daarin wordt gekeken naar welke gevolgen het afbouwen van de gaswinning heeft voor de toekomstige seismiciteit in Groningen.

Lees ook:

- SodM denkt aan 'tijdelijke versterking', maar sluit zwaardere aardbevingen niet uit