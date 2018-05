Voedselbank Midden-Groningen blij met drie ton extra voor minimabeleid

De gemeente Midden-Groningen trekt ruim drie ton extra uit voor het minimabeleid in de gemeente. Voedselbank-voorzitter Beno Munneke reageert blij op het extra geld: 'Het voortbestaan van de voedselbank staat nu niet meer ter discussie.'

Onderdeel van de drie ton zijn namelijk vaste jaarlijkse subsidies, onder andere voor de voedselbank en de kledingbank.

Omdat Midden-Groningen een fusiegemeente is, moet de gemeente de regelingen voor de drie oude gemeenten gelijktrekken. Dat doet het vanaf 2019 met het 'Meedoen fonds'.

125 procent van sociaal minimum

Iedereen met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum kan vanaf dan een beroep doen voor de kosten van sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. De maximale vergoeding is 200 euro per jaar: die kan worden uitgegeven via een speciale webshop.

Wens SP en PvdA

Doordat mensen met een inkomen van 125% van het sociaal minimum kunnen deelnemen, wordt het aantal deelnemers ten opzichte van de oude gemeenten uitgebreid. Dit was een wens van de SP en de PvdA in de coalitieonderhandelingen, waarvoor andere coalitiepartijen ook hebben getekend.

Slochter minima erop achteruit

Alleen Slochter minima gaan er met de nieuwe regeling op achteruit. Die kregen tot nu toe maximaal 230 euro per jaar vergoed. Vanaf volgend jaar is dat 200 euro. Wel wordt de doelgroep volgens SP-wethouder Verschuren vergroot: tot nu toe konden alleen inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum deelnemen.

Webshop

Onderdeel van de plannen is een webshop, die zo'n 50.000 euro heeft gekost. 'De webshop is niet gemaakt door de eerste de beste handige jongen die een website bouwt', verdedigt Verschuren dit bedrag. 'Sportverenigingen moeten er bijvoorbeeld op toegerust zijn dat zij betalingen kunnen binnenkrijgen vanuit de webshop.'

In de webshop kunnen minima hun kinderen lid maken van een sportvereniging, of bijvoorbeeld een fiets kopen. 'We hadden ook kunnen werken met vouchers, maar deze regeling werkt minder stigmatiserend. Immers hoeven minima nu niet met bonnetjes naar een winkel te gaan, maar kunnen ze hun geld online uitgeven', zegt wethouder Verschuren.

Meer gebruik van voorzieningen

Bovendien zou de webshop een ander voordeel hebben: 'In andere gemeenten blijkt dat met een webshop, in vergelijking met het uitdelen van bonnen, meer mensen gebruikmaken van de voorzieningen. En dat is wat we willen.'

Subsidie voor kledingbank en voedselbank

Ook komt er een jaarlijkse subsidie voor de kledingbank (9.000 euro) en de voedselbank (bijna 25.000 euro, voor huur en energie). Tot nu toe was het voor deze instanties ieder jaar onzeker of er een subsidie zou komen.

'Voortbestaan staat niet meer ter discussie'

Munneke: 'We hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat we, met de subsidie, onze vaste lasten eruit kunnen halen. Het geeft een hele geruststelling dat die kosten vanaf volgend jaar door de gemeente worden gedekt. Ook al hebben we natuurlijk ook andere kosten die hier niet onder vallen: het voortbestaan van de voedselbank staat nu niet meer ter discussie.'

