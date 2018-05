Oud-hongerstakers zetten acties voort, maar geven nu advies

Inwoners van het bevingsgebied die in de problemen zitten door aardbevingsschade, kunnen vanaf 25 mei voor advies terecht in een voormalige kapperszaak in Appingedam.

Het is een initiatief van de groep mensen die in hongerstaking ging, op het terrein van het Centrum Veilig Wonen. Die actie is inmiddels beëindigd.

'Ik was gewoon de volgende hongerstaker'

'De media-aandacht werd steeds minder. Ik was gewoon de volgende hongerstaker', zegt Pieter Douma, die het stokje begin april overnam van hongerstaker Jan Holtman.

Douma: 'Op een gegeven moment ga je wel nadenken: 'Wat voor effect heeft dit nog?' Het was een gewenning geworden voor iedereen.'

'Vanaf hier veel beter ageren'

'De bedoeling is dat mensen 'die grote problemen hebben' straks voor steun en advies terecht kunnen in het pand aan de Solwerderstraat in Appingedam', zegt Inez Witjes, die eerder optrad als woordvoerder van de hongerstakers.

'Vanaf hier kunnen wij nog veel beter ageren en uitzoeken hoe het allemaal zit. Het idee is om hier een soort adviescentrum te maken. Een kenniscentrum, een plek waar mensen kunnen komen, waar gepraat kan worden. Er is dagelijks een jurist aanwezig. De GGZ gaat ook meewerken.'

Beschikbaar gesteld door gedupeerde

Het pand is volgens Witjes ter beschikking gesteld door iemand 'die zelf ook zwaar gedupeerd is en die wij goed hebben geholpen'.

Voormalig hongerstaker Douma zit in elk geval weer vol energie. 'Het gaat uitstekend. Ook in de laatste dagen van de hongerstaking voelde ik me wonderwel in goede conditie.'

Lees ook:

- Hongerstakers 'Ons laand ons luu' roepen eigen republiek uit

- Hongerstaker voelt zich na dertien dagen sterk en gezond

- Hongerstaker Appingedam geeft het stokje door