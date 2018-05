Liedjes Ede Staal vereeuwigd door kerkorgels: 'De muziek ontroerde haar'

Ook bijna 32 jaar na zijn overlijden, leeft de muziek van Ede Staal voort in Stad en Ommeland. Peter Siebesma doet daar nog een schepje bovenop. Hij heeft improvisaties van Staals liedjes gespeeld op kerkorgels en uitgebracht op cd.

Zaterdag 26 mei reikt Siebesma in het kerkje van Zuurdijk het eerste exemplaar van de cd 't Wordt altijd wel weer licht uit aan Peter Breukink. Hij is directeur van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Steenworp afstand

Siebesma bespeelt al jarenlang kerkorgels in Noord-Groningen en werd mede door Staal geïntrigeerd omdat ze vlakbij elkaar opgroeiden. 'Hij bracht zijn jeugd door in Leens, terwijl ik op een steenworp afstand in Kruisweg woonde. Staal en zijn liedjes spreken me aan', legt hij uit.

Ontdekkingstocht

De musicus was erg benieuwd wat er van Staal's liedjes zou overblijven als hij ze op orgel bespeelde, zonder dat er een tekst aan te pas kwam. 'En dat verraste me, ik ontdekte als het ware een diepere laag aan zijn liedjes. Voor mij was dat een boeiende ontdekkingstocht', stelt Siebesma.

Met de liedjes van Staal kan ik een andere kant van het orgel laten zien, zonder kerkelijke beladenheid Peter Siebesma - Musicus

Ontroering

Voordat hij de cd met orgelmuziek van Ede Staal uitbracht, moest Siebesma wel eerst toestemming krijgen van diens familie. 'Een aantal dagen nadat ik de muziek had afgegeven, kreeg ik een reactie van zijn weduwe. Zij vertelde dat ze de muziek prachtig vond en het haar ontroerde. En dat terwijl Ede Staal helemaal geen kerkganger was.'

Veelzijdige orgelmuziek

Siebesma wil met de cd laten horen hoe veelzijdig orgelmuziek kan zijn. 'Orgels worden toch meestal met religieuze en klassieke muziek geassocieerd', zegt hij. 'Met de liedjes van Staal kan ik een andere kant van het orgel laten zien, zonder kerkelijke beladenheid.'

Cirkel is rond

De volledige opbrengst van de cd gaat naar het SOGK, die zorg draagt voor de historische kerken in onze provincie. Siebesma is er trots op dat de cirkel daarmee voor hem rond is: 'Ik vind het een voorrecht om met de cd aan het werk van de stichting bij te mogen dragen', besluit hij.

