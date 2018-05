Voetbalopera 'Veendammer Wind' gaat door; volgend jaar aan de Langeleegte

De voetbalopera, een idee van Jaap Alkema en Dick Heuvelman, gaat door. Donderdagmiddag werden de plannen gepresenteerd.

De opera, 'Veendammer wind' genaamd, zit al lang in de pijplijn. In 2016 werden de eerste plannen gemaakt en er is nu groen licht voor het idee.

De regie komt in handen van Jaap Alkema en Geert Oude Weernink, journalist Herman Sandman schrijft het scenario, en dirigent Lubertus Leutscher en zijn Veenkoloniaal Symfonieorkest verzorgen de muziek.

Geen traditionele opera

'Het wordt geen traditionele opera met een triest einde', zegt Jaap Alkema. 'Er valt misschien een dode in het verhaal, maar de teneur is: Veendam zal herrijzen.'

Ook de gemeente Veendam heeft besloten erachter te gaan staan. Bij de opening van het leer- en sportpark speelt de voetbalopera een belangrijke rol.

Vijf voorstellingen

Er worden vijf voorstellingen gespeeld, tussen 28 juni en 5 juli 2019. De organisatie mikt in totaal op 10.000 bezoekers.

