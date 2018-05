Zorgen rondom ontwikkelingen Refaja Ziekenhuis (update)

De Christen Unie in de Tweede Kamer trekt bij het kabinet aan de bel over de aangekondigde reorganisatie bij de Treant Zorggroep. Ook de VVD in de gemeente Stadskanaal maakt zich zorgen.

Treant wil de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde bij zowel het ziekenhuis in Stadskanaal als in Hoogeveen opheffen en beide specialismen concentreren in het Scheperziekenhuis in Emmen.

Angst voor zorginfrastructuur Noord-Nederland

CU-Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke Van der Graaf willen van minister Bruno Bruins weten wat hij van dit besluit vindt. Zij zijn bang dat de zorginfrastructuur in Noord-Nederland hierdoor in gevaar komt.

Twijfels bij betrekken relevante regionale partijen

De CU vindt het belangrijk dat alle 'relevante regionale partijen', waaronder de gemeenten en de inwoners van het gebied, bij de plannen betrokken moeten worden. Dik-Faber en Van der Graaf betwijfelen of dit is gebeurd.

'OR en cliëntenraad moeten in actie komen'

VVD-fractievoorzitter in de gemeente Stadskanaal Hans Klopstra: 'De belangen zijn natuurlijk groot. Het kan niet zo zijn dat als je problemen met je artsen in Emmen hebt, je dat oplost ten koste van gemeenschappen als Stadskanaal of Hoogeveen. Dat is onbestaanbaar.'

'Het voelt als onmacht van de directie om een werkelijk probleem op te lossen. Als je directeur bent van zo'n grote instelling bent, moet je ook zorgen dat je de directie kan zorgen. Het kan niet zo zijn dat artsen ziek thuis zijn, interne problemen hebben en dat je dat als directie niet kunt oplossen', besluit Klopstra.

