Duitse, Deense en Nederlandse havens: 'we gaan Waddenzee beter beschermen'

Duitse, Deense en Nederlandse havens aan de Waddenzee gaan samen maatregelen nemen om dit kwetsbare natuurgebied en tevens Unesco werelderfgoed beter te beschermen.

Donderdagmiddag ondertekenden alle havens, op twee na, in Harlingen een intentieverklaring waarin dit is vastgelegd.

Respect

Eén van de ondertekenaars is Groningen Seaports. Directeur Cas König: 'We hebben afgesproken dat we in al onze ontwikkelingen rekening zullen houden met en respect zullen hebben voor de Waddenzee.'

Seaports al begonnen

König zegt dat 'zijn' havens in Delfzijl al maatregelen hebben genomen. 'Denk maar eens aan de manier waarop wij slib afvangen in het Marconi-project in Delfzijl', zegt hij. 'Of aan de Kleirijperij waar we baggerslib geschikt maken voor hergebruik, of de zoute teelt bij de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl.'

Ecoportcertificaat

Volgens König is Groningen Seaports op de goede weg: 'We hebben al zes keer achter elkaar het zogeheten Ecoportcertificaat gekregen, en dat is geen enkele andere haven ter wereld tot nu toe nog gelukt.'

Noodzakelijk

Niet alle havens zijn al zover dat ze zich uitspreken over verregaande milieumaatregelen. De havens van Hamburg en Sleeswijk-Holstein hebben de intenties nog niet ondertekend. König is ervan overtuigd dat dat nog wel gaat gebeuren: 'Ze blijven nu wat achter maar ze zullen die stap ongetwijfeld nog gaan maken. Het is noodzakelijk voor het bestaansrecht.'

