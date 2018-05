Deel dit artikel:











Nog altijd problemen met ochtendtreinen Bad Nieuweschans: PvdA stelt vragen Een archieffoto van een trein van Arriva (Foto: Dennis Venema)

Er lijken nog altijd problemen te zijn met treinen die in de vroege ochtend van Bad Nieuweschans richting Groningen vertrekken. Afgelopen dinsdag had een vroege trein dusdanig veel vertraging dat verschillende Schanskers de overstap in Winschoten misten.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Een maand geleden bleek al dat verschillende treinen te laat op station Bad Nieuweschans aankwamen en vertrokken. De trein aanraken Op social media gaan meerdere berichten rond dat een trein naar Winschoten afgelopen dinsdagochtend zeven minuten te laat aan op de eindbestemming aankwam. De website ovtijden.com, die actuele vertrektijden bijhoudt, laat zien dat die vertraging er werkelijk is geweest. Om in Winschoten over te stappen op de trein naar Groningen, hebben reizigers zes minuten de tijd. 'We konden de trein naar Groningen aanraken, maar overstappen lukte niet meer', zegt één van de gedupeerden op Facebook. PvdA stelt vragen Door de aanhoudende problemen stelt de PvdA vragen aan het college van de gemeente Oldambt. 'Schoolgaande kinderen en forenzen zijn de dupe: zeker in examentijd wil je als scholier geen risico lopen', zegt de partij erover. De partij wil van het college onder andere weten of dit het met de partij eens is dat het niet leveren van de afgesproken dienstverlening onacceptabel is. Ook wil de PvdA weten wat het college kan doen om het belang van goed openbaar vervoer bij Arriva te onderstrepen. Reactie Arriva Arriva laat weten dat de oorzaak van de problemen met de treinen in Bad Nieuweschans 'mogelijk een combinatie van factoren' is. Op de vragen die de PvdA stelt, kan het bedrijf nog niet reageren. Lees ook: - Treinen rijden niet: 'Dit kan zo niet doorgaan'

- Treinen in Bad Nieuweschans hebben het minste vertraging