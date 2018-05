'We zijn het overslagstation liever kwijt dan rijk'

Grote teleurstelling bij omwonenden van het overslagstation voor aardgascondensaat in Roodeschool. Donderdag bleek dat het omstreden station niet naar de Eemshaven kan verhuizen.

Het is technisch haalbaar, maar er is te weinig geld voor. In aardgascondensaat zit onder meer de kankerverwekkende stof benzeen.

'Liever kwijt dan rijk'

Menna Jansen woont er pal tegenover en is hem liever kwijt dan rijk. 'Het is niet anders. We hadden natuurlijk gehoopt dat het overslagstation weg zou gaan. Er zijn zoveel afspraken gemaakt, en dan nu nog steeds gaat het niet door', zegt zij.

Drie jaar geleden was er ook al sprake van dat het overslagstation overgeplaatst zou worden. Dat ging toen niet door, en nu opnieuw niet. Op de vraag of ze dubbel teleurgesteld is, zegt Jansen: 'Zeker weten. Deze komt zeker harder aan. Het is nu definitief: er gebeurt niks meer. Wat er nu nog volgt? Ik weet het niet meer. We hebben er geen goed gevoel meer bij.'

'Niet echt prettig om te wonen'

Het overslagstation staat er sinds 1975, en sinds die tijd is er nooit iets groots gebeurd. 'Het is niet echt prettig om hier te wonen. Natuurlijk was het onze keuze om hierheen te gaan wonen. Maar toendertijd werd er ook altijd gezegd dat het overslagstation weg ging.'

'Dat houd je in gedachte. En toch, elke keer wanneer er hier iets is, is het eerste wat je gaat doen buiten kijken. De onzekerheid, de angst, die blijft. Als er wat gebeurt, zijn wij de eersten die de klap opvangen. Dat maakt het soms best wel angstig.'

'Enorme teleurstelling overheerst'

Jack van Dijken van Dorpsbelangen Roodeschool zegt: 'Enorme teleurstelling overheerst vandaag. We hadden écht gehoopt dat het een go zou worden deze keer. De partijen stonden er heel constructief in, integenstelling tot drie jaar geleden, toen iedereen tegenover elkaar stond.'

'We hadden nu echt goede hoop. We hebben conceptplannen gezien, gesproken met de gemeente en met Noordgastransport. Dit is een enorme deceptie.'

Dorpsbelangen gaat bij elkaar zitten

Donderdagavond gaat het bestuur van dorpsbelangen Roodeschool bij elkaar zitten, om te kijken wat zij kunnen doen.

