Man moet handen uit de mouwen steken na betasting

Een 66-jarige man uit Groningen moet een taakstraf van 150 uur uitvoeren voor het betasten van een vriendin na een stapavond op 20 maart van vorig jaar.

Na een avondje stappen was de vrouw zó dronken, dat de Stadjer haar naar huis bracht. De vrouw zegt dat de man haar daar betastte, hij ontkent dat.

Vrijspraak

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vrijspraak omdat er naast de verklaring van het slachtoffer geen aanvullend bewijs was.

De rechtbank beslist anders. Dit baseert de rechter deels op wat de man twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling vertelde.

Zo zei hij dat hij merkte dat de vrouw zoveel alcohol had gedronken dat ze niet meer bij bewustzijn was. En vertelde hij dat hij haar deels had uitgekleed zodat ze goed kon slapen.

WhatsApp berichtje

Ook stuurde hij die avond een berichtje met dat hij spijt had van wat er was gebeurd. Over het appje zei de officier: 'Het bericht is heel erg vreemd geformuleerd. Maar lees ik hierin dat er seksuele handelingen zijn verricht?'

Nee, zei het openbaar ministerie. De rechter ziet dit wel als ondersteunend bewijs.

Naast de taakstraf legde de rechtbank een dag gevangenisstraf op, en moet de man het slachtoffer tweeduizend euro schadevergoeding betalen.