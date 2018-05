'Wolven mogen van mij opgeruimd worden, dit moet radicaal anders'

Er loopt mogelijk een wolf rond in het Zuidelijk Westerkwartier, die het voorzien heeft op schapen. En bijzonder nieuws uit Veendam, waar definitief een voetbalopera op komst is. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Schapentragedie

Twaalf schapen van Laurens Krol zijn dinsdag- en woensdagnacht doodgebeten. De familie is ontdaan en roept op tot actie, al heeft wolvenkenner Pim Lollinga wel een vermoeden wie de dader is. Verslaggeefster Beppie van der Sluis ging langs bij de familie in Marum.

2) Schadevergoeding geëist

Een voormalige leerling van het Alfa-college in Groningen eist een schadevergoeding van 13.000 euro. De jongen met een autistische stoornis had twee leerlingen bedreigd en werd uiteindelijk van school gestuurd. Een onterechte beslissing, zegt zijn advocaat.

3) Voetbalopera

De voetbalopera in de Langeleegte gaat definitief door. Dat werd donderdagmiddag in het voormalige voetbalstadion van SC Veendam bekendgemaakt. Volgens mede-bedenker Jaap Alkema worden er in de opera veel herinneringen opgehaald.

4) Teleurstelling in Roodeschool

Inwoners van Roodeschool hebben er flink de pest in. Het omstreden overslagstation voor aardgascondensaat blijft in het dorp. Er is te weinig geld om de overslag te verplaatsen naar de Eemshaven. 'En dus blijft de angst dat het misgaat', zegt één van de inwoners.

5) Bierumer dorpshuis nabij

Stichting Dorpshuis Bierum ontvangt een subsidie van twee ton van de provincie. Er is geen twijfel waar dat geld aan wordt besteed. 'Dan komt hier eindelijk een dorpshuis, en die is nodig voor de leefbaarheid. Een soort dorpshuiskamer dus.'

6) Wijken trekken Stadsschouwburg in

De Stadsschouwburg in Stad wordt begin juni overgenomen door bewoners van Paddepoel en Selwerd. Het afgelopen jaar hebben ze met theatermakers gewerkt aan een voorstelling vol muziek, film en dans. Sommige wijkbewoners staan voor het eerst op het toneel.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.