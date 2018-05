Nieuwe cao voor machinisten Arriva in zicht (update)

Voor ongeveer duizend werknemers van vervoerders Arriva en Keolis is een nieuwe cao in de maak. Het gaat om mensen die werken als treinmachinist, steward of buschauffeur.

'We zijn vanochtend om 10:00 uur, op uitnodiging van Arriva en Keolis om de tafel gegaan om verder te spreken over de cao', zegt vakbondsbestuurder Wim Eilert. Beide partijen vonden elkaar blijkbaar, want de nieuwe onderhandelingen hebben dezelfde dag nog geleid tot een onderhandelingsresultaat.

Volgens de FNV krijgen de werknemers er per 1 januari van dit jaar twee procent loon bij en per 1 april van dit jaar nog eens een procent. Machinisten krijgen een toeslag, die oploopt van 3 euro per dienst in 2018, via 6 euro in 2019 tot 9 euro in 2020.

'Serieuze actiedreiging'

Het streven van de werknemers was om dezelfde beloning voor hun diensten te krijgen als hun collega's van de NS. Dat is nog niet helemaal gelukt, stelt Eilert. 'Maar er is wel een belangrijk verschil gemaakt tussen buschauffeurs en machinisten. Daar hebben we jarenlang voor gevochten.'

Bij twintig diensten in de maand gaat het om 180 euro extra inkomen voor de machinisten. 'Wij vinden dat machinisten bijzonder werk doen. Met deze beloning is daarin een eerste stap gezet. We hebben het onderste uit de kan gehaald', legt Eilert uit. Hiernaast zijn er ook tegemoetkomingen voor 55-plussers.

De FNV is blij met het resultaat, dat is bereikt 'na heel lang onderhandelen en een serieuze actiedreiging', zegt bestuurder Pieter Beuzenberg van FNV Vervoer.

Andere cao

De cao multimodaal is een andere cao dan die in het streekvervoer. Die geldt voor 12.000 mensen en is momenteel inzet van stakingsacties.

De vakbondsleden hebben overigens het laatste woord. Zij moeten de nieuwe cao nog goedkeuren.

