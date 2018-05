Deel dit artikel:











MFA Grootegast stijgt tot grote hoogte (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Met het hijsen van de Nederlandse vlag is donderdag in Grootegast gevierd dat het hoogste punt van de in aanbouw zijnde Multifunctionele Accommodatie is bereikt. Gedeputeerde Eelco Eikenaar van leefbaarheid en wethouder Elly Pastoor verrichten de feestelijkheden.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Het MFA wordt gebouwd op sportpark De Leegens en gaat onderdak bieden aan voetbalclub FC, muziekvereniging Oranje en aan de muziekschool. Ze huren hun ruimtes van de stichting MFA. De horecagelegenheid baten ze samen uit. Tien jaar geleden begon het plannenmaken voor het multifunctioneel pand. Na de zomervakantie moet het klaar zijn.

- Nieuwe accommodatie voor FC Grootegast