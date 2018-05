Lukkien houdt met FC Emmen nog altijd zicht op promotie

Trainer Dick Lukkien uit Veendam houdt met zijn FC Emmen nog altijd zicht op promotie naar de Eredivisie. Thuis op De Oude Meerdijk speelden de Emmenaren met 0-0 gelijk tegen Sparta.

Door dat resultaat ligt alles nog open in de allesbeslissende finalewedstrijd van aanstaande zondag op Het Kasteel in Rotterdam, waar dan om 14:30 uur wordt afgetrapt.

Sparta begon sterker aan het duel, maar FC Emmen nam gaandeweg de eerste helft het initiatief over. Dat resulteerde in een uitstekende kopkans voor Nick Bakker, maar de Stadjer kopte op de vuisten van Sparta-doelman Leonard Nienhuis uit Aduard.

Grootste kans

Pal voor rust kreeg Sparta de grootste kans, maar Fred Friday schoof de bal naast. In het tweede bedrijf kon Sparta opnieuw de score openen, maar schoot Robert Mühren de bal na een voorzet van Stijn Spierings hoog over. Daarna kopte Emmenaar Anco Jansen een goede mogelijkheid recht in de handen van Nienhuis.

Zo rond de tachtigste minuut had FC Emmen de mogelijkheden om de bevrijdende 1-0 te maken. Alexander Bannink kreeg de bal in een scrimmage niet langs Nienhuis en in de nastoot produceerde Youri Loen een afzwaaier.

Geen doelpunten dus, waardoor alles open blijft. FC Emmen kan nog altijd promoveren naar de Eredivisie, maar moet zondag dan wel gelijkspelen met minimaal 1-1 of winnen op Het Kasteel.

Lees ook:

- Lukkien hoopvol voor cruciaal tweeluik met FC Emmen: 'Deze club leeft weer'