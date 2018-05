Hogeland gemeenten nog druk bezig met oplossen tekorten jeugdhulp

De Hogeland gemeenten, Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) zijn nog druk bezig met het zoeken naar een oplossing voor het financiële tekort in de jeugdhulpverlening.

Onlangs was al bekend geworden dat meerdere gemeenten niet rondkomen. Het regionale tekort is naar verwachting 22,5 miljoen. De Groninger gemeenten moeten dit tekort zelf ophoesten.

Tekort is 2 miljoen euro

In de BMWE-gemeenten is het tekort 2 miljoen euro. Een speciale 'taskforce' kijkt hoe het tekort geminimaliseerd kan worden. 'Eén van de adviezen is om het inkoopbeleid goed tegen het licht te houden', zegt wethouder Menne van Dijk.

'We moeten goed kijken wat kost het. Bijvoorbeeld aanbieders zoeken die hetzelfde resultaat halen met een goedkoper budget', vertelt wethouder Van Dijk. Hij heeft het er met de colleges over gehad dat de gemeenten het tekort structureel moeten opnemen in de begroting.

10% minder budget

Ook blijven de gemeenten lobbyen voor meer geld bij het Rijk. 'Nadat wij de taken van het Rijk over hebben genomen kregen we 10% minder budget. We zien nu een toename van de vraag in de jeugdhulpverlening. Minder geld en meer hulpverlening is strijdig met elkaar', aldus Van Dijk.

Of het geld er ook van het Rijk komt, weet Van Dijk niet. 'Dit soort processen duren lang'.

Signaal richting Den Haag

De wethouder krijgt steun van de raad om een duidelijk signaal richting Den Haag te geven. CDA fractievoorzitter Kristel Rutgers gaf ook nog mee dat het Rijk regels moet aanpassen waardoor het voor gemeenten werkbaarder wordt om de jeugdhulp te verlenen.

10.000 adressen in de BMWE-gemeenten maken gebruik van jeugdhulpverlening. De gemeenten hebben nog geen wachtlijsten.

