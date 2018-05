Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Je vindt Grunn overal ter wereld (Foto: RTV Noord)

Heb je al zin in het (extra lange) weekend? Dan is er geen Rondje Groningen, dus daarom hebben we vandaag een extra mooie editie. Internationaal zelfs, kun je er even mee vooruit!

1) Toekomstig uitzicht Mocht je in de toekomst nog een keer een drankje doen in het Groninger Forum, dan zou dit je uitzicht kunnen zijn. 2) Jan's Gemeentebankje Na 30 jaar gaat Jan van de gemeente Appingedam met pensioen. Hij heeft gelijk een 'hangplekje' gekregen. 3) Hoogtepunten van Lars Omdat hij het zo jammer vindt dat Lars Veldwijk transfervrij bij FC Groningen moet vertrekken, maakte Thijs Faber een afscheidsvideo... 4) Doan niet naar het WK Helaas voor Ritsu Doan is hij niet geselecteerd voor het WK-team van Japan. Hij speelde nog niet voor de hoogste, landelijke ploeg, maar droomde er wel van. 5) Groningen goes USA Wij zien de Groninger vlag natuurlijk het liefst over de hele wereld. Harry Loco helpt een handje. 6) Fans van FC Groningen in Mexico FC Groningen-speler Uriel Antuna heeft natuurlijk fans in thuisland Mexico. Hij speelde bij Santos Laguna en die club staat in de bekerfinale. Deze fan is Antuna nog niet vergeten en draagt daarom zijn huidige shirt. 7) En bedankt.... Een mooie, schone baan, maar wel een paar lekke banden op de koop toe. Balen! 8) Euhmmmm We zijn van alle markten thuis met Rondje Groningen, maar deze hadden we nog niet eerder gezien. Neemt niet weg dat ook wij goede recepten kennen voor een picknick. Niet gelogen, echt niet.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Bekijk ook ons archief.