Bouw woningen op voormalig fabrieksterrein begint eind 2018

Eind dit jaar moet er gebouwd worden op het voormalig fabrieksterrein De Tip in Appingedam. Dat zegt wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen).

Op het terrein komen maximaal 45 woningen te staan, opgedeeld in 30 woningen voor sociale huur, en een maximum van vijftien vrije kavels.

Gasloos

Of alle woningen gasloos worden, weet wethouder Usmany nog niet zeker. 'We willen er wel op inzetten, en voor de huurwoningen gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren. Voor de vrije kavels is dat nog de vraag.'

Levensloop- en aardbevingsbestendig

De woningen worden daarnaast levensloopbestendig: zo krijgen ze slaapkamers op de begane grond. De nieuwbouwwoningen van de woningbouwcorporatie worden aardbevingsbestendig gemaakt: willen mensen zelf bouwen, dan is die keuze aan hen zelf.

Inloopavond

Komende dinsdag is er een inloopavond voor omwonenden van De Tip. Die krijgen dan informatie over wat er precies gaat gebeuren, en hoe de wijk eruit komt te zien.

Usmany laat nog niet doorschemeren wat voor reacties ze van omwonenden verwacht: 'Ik loop daar niet op vooruit. We hadden hier tien jaar geleden nog 249 woningen gepland, dus met 45 woningen wordt het een rustige wijk. Het zou een prachtige aanwinst zijn voor Appingedam.'

