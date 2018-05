Slechts vier clubs trekken meer tv-kijkers dan FC Groningen

FC Groningen is populairder op tv dan in het stadion, maar dat geldt voor alle Eredivisieclubs (Foto: Archief JK Beeld)

Het Noordlease Stadion mag dan steeds leger ogen, op tv weten de kijkers FC Groningen wel goed te vinden. De live-wedstrijden van de FC op betaalzender FOX Sports werden afgelopen seizoen bekeken door gemiddeld 156.719 kijkers.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO), waarover Voetbal International bericht.

Vijfde plaats

De Groningers nemen daarmee de vijfde plaats op de kijkcijferranglijst in, na de traditionele topclubs Ajax (426.206 kijkers), Feyenoord (423.647) en PSV (312.844). Op de vierde plaats staat opvallend genoeg degradant FC Twente (158.313).

FC Groningen bleef onder meer AZ (154.515), FC Utrecht (144.781) en PEC Zwolle (134.250) voor, clubs die het afgelopen seizoen een betere klassering behaalden in de Eredivisie en meer lof oogstten voor hun spel.

Friezen dertiende

De live-wedstrijden van rivaal SC Heerenveen trokken gemiddeld 115.000 kijkers. De Friezen staan daarmee op de dertiende plaats, aldus VI. De duels die Willem II speelde, waren met gemiddeld 91.906 kijkers afgelopen seizoen het minst in trek bij de kijkers van FOX Sports. De best bekeken wedstrijd was Ajax-PSV met 926.000 kijkers.

Uit de cijfers blijkt ook dat de duels die op zondagmiddag 16.45 uur gespeeld worden het populairst zijn, met gemiddeld 347.438 kijkers. De wedstrijden die te zien zijn op vrijdagavond 20.00 uur, worden met gemiddeld 52.455 kijkers het slechtst bekeken.

Geen extra tv-gelden

De goede kijkcijfers leveren FC Groningen behalve publiciteit voor zijn sponsors verder niets op; de tv-inkomsten van de Eredivisieclubs worden namelijk verdeeld aan de hand van een systeem waarbij de sportieve prestaties van de afgelopen tien seizoenen een rol spelen.

Lees ook:

- 'Hans Nijland & co. willen Eredivisie hervormen'

- 'Je jaagt de kinderen uit het stadion en die zijn wel je toekomst'

- Nijland niet blij met laatste voorstel van FOX Sports: voetballen op zondagavond