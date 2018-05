Pas op: nep-werkgever lokt jonge vrouwen naar Paddepoel

Afwasser voor 15 tot 20 euro per uur. Die zou worden gezocht door meerdere restaurants en andere gelegenheden in de stad Groningen. Als je belangstelling hebt, moet je naar winkelcentrum Paddepoel komen.

Verscheidene jonge vrouwen in onze provincie hebben op zo'n advertentie gereageerd. Dit levert bijzondere gesprekjes op met hun 'toekomstige werkgever'.

Eén van de dames vraagt of de adverteerder iets meer informatie kan geven over de baan. Als antwoord krijgt ze: 'Wat zeg ik net. Ik zeg toch als je meer informatie wilt, kunt u gewoon naar Paddepoel centrum komen. Zo niet, fijne dag verder en neem je cv mee'.

Een ander wil weten bij welk bedrijf ze eigenlijk solliciteert. 'Bespreken we allemaal in het echt. Kan je vandaag naar Paddepoel centrum komen of wordt het niks?', is het antwoord dat ze krijgt.

In één van de nep-advertenties staat dat het gaat om een afwasser bij La Place in Groningen. Voor de zekerheid belt een vrouw het restaurant. Dat laat weten helemaal geen bordenwasser te zoeken. Bovendien worden alle sollicitatiegesprekken bij La Place zelf gevoerd en niet in winkelcentrum Paddepoel, zo krijgt ze te horen.

Als de vrouw de adverteerder daarmee confronteert, begint hij te schelden: 'La Place. Ben je blind? Ik vind dat jij een dame bent die geen ogen heeft. Heb nog geen plek genoemd. Je wordt geblokkeerd. Ik vind jou een kakkerlak.'

Reactie La Place

De manager van La Place in Groningen is inderdaad op de hoogte van de nep-advertentie. 'Maar ik ben net terug van vakantie, dus we zijn het nog aan het uitzoeken', zegt hij. 'Het is toch raar dat iemand zo'n advertentie plaatst uit onze naam. Of we aangifte gaan doen? Dat weet ik niet, dat ligt bij het hoofdkantoor.'

De politie kan nog niet bevestigen dat er aangifte is gedaan. Ze komt later op de dag met een reactie.