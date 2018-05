Deel dit artikel:











Politie lost waarschuwingsschot na kermisruzie in Delfzijl (Foto: RTV Noord)

Een politieagent heeft donderdagavond een waarschuwingsschot gelost in het centrum van Delfzijl. Dat gebeurde na een ruzie tussen twee groepen jongeren op of rondom de kermis in de havenstad.

'De politie wilde de situatie tot bedaren brengen, maar daarbij keerden de jongeren zich tegen de agenten', zegt een politiewoordvoerder. Volgens hem heerste er een grimmige sfeer en was er sprake van een dreigende situatie. 'Het lukte niet om de groep in bedwang te houden en een collega zag zich daarom genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.' Man opgepakt Bij het opstootje is in elk geval één man aangehouden. Over zijn leeftijd en woonplaats kan de politie nog niets zeggen. De verdachte zit vast en wordt vrijdag gehoord. Wat de aanleiding voor de ruzie tussen beide jongerengroepen was, kon de politie nog niet zeggen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Bekijk hieronder beelden van het opstootje:

Later meer.