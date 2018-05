Vader, moeder en vijf jonge kinderen: 'De Hummeltjes' vloggen over hun leven

Wat maakt een jong gezin bestaande uit vader, moeder en vijf jonge kinderen allemaal mee? De familie Hummel uit Ter Apelkanaal laat dat zien in hun vlogs op YouTube: De Hummeltjes Familie Vloggers.

'Ik denk dat we 85 procent van ons leven tonen', zegt vader Henry. 'Echte privéaangelegenheden en familie en vrienden die niet in beeld willen, laten we niet zien.'

Naast vader Henry en moeder Anna Vera zijn er hoofdrollen voor de dochters Zefanja (7), Abbygail (5), Deborah (2) en de eeneiige tweeling Mattias en Joshua, van nog geen jaar.

'Als de kinderen heel erg verdrietig zijn of als ze echt niet in beeld willen, doen we dat ook niet', vertelt moeder Anna Vera.

'Een beetje privé moet je wel houden'

'Deborah was een keer heel erg ziek, we kregen een ambulance voor de deur. Dat ging helemaal niet goed. Dan is het echt niet zo dat wij met de camera in de ambulance gaan om alles te vloggen voor de sensatie', zegt Henry.

'Naderhand leggen we in de vlog wel uit wat er is gebeurd. Maar een beetje privé moet je wel houden, zo blijft het leuk.'

Het gezin plaatst dagelijks om 16:00 uur een vlog. In de vlog van donderdag ging de familie op zoek naar de ontsnapte hamster Rosa.



'Cool pap, we gaan vloggen'

Aanvankelijk was vader Henry de enige die vlogs maakte. 'Zefanja had wel zoiets van 'Cool pap, we gaan vloggen!'.'

'En ik dook nog voor de camera weg', lacht moeder.

'Met Valentijn vorig jaar heb ik een speciale vlog opgenomen voor Anna Vera. Dat ze graag een vierde kindje wilde, waar ik nog niet helemaal aan toe was', zegt Henry. 'Toen heeft ze 's avonds zelf ook een stukje opgenomen en kort daarna raakten we in verwachting van een tweeling.'

'Steeds meer van genieten'

'Toen ben ik gaan meedoen. Henry bracht ons ook al vaker in beeld', vertelt Anna Vera.

'Ik begon er steeds meer van te genieten om de mooie momenten terug te zien. Soms word je wel een beetje geleefd met vijf kinderen in huis, maar je moet gewoon rustig doorgaan. En dan kijken we het later wel weer terug.'